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Три новых пункта пропуска открылись в зоне деэскалации Идлиб в Сирии

Андрей Аркадьев
14:05 13.01.2020
В провинции Идлиб заработал пункт пропуска Абу-эд-Духур, в провинции Алеппо - Эль-Хадер, в провинции Хама - Хабит.
Три новых пункта пропуска открылись в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© Фото: Ammar Safarjalan, Globallookpress

Сразу три пункта пропуска для выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации открылись 13 января. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике.

«С 13 часов по московскому времени (12 часов по местному времени) 13 января 2020 года начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации», - говорится в сообщении.

В Центре сообщили, что оборудованы места для питания и оказания неотложной медицинской помощи мирным жителям. Нуждающимся людям предоставляются предметы первой необходимости. Для перемещения граждан в безопасные районы организовано транспортное сообщение. Местное население оповещают путем смс-рассылок, листовок, средств теле- и радиовещания.

Напомним, 12 января в зоне Идлиб введен режим прекращения огня. Соответствующая договоренность была ранее достигнута Россией и Турцией.

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