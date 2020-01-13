Три новых пункта пропуска открылись в зоне деэскалации Идлиб в Сирии

Сразу три пункта пропуска для выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации открылись 13 января. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике.

«С 13 часов по московскому времени (12 часов по местному времени) 13 января 2020 года начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации», - говорится в сообщении.

В Центре сообщили, что оборудованы места для питания и оказания неотложной медицинской помощи мирным жителям. Нуждающимся людям предоставляются предметы первой необходимости. Для перемещения граждан в безопасные районы организовано транспортное сообщение. Местное население оповещают путем смс-рассылок, листовок, средств теле- и радиовещания.

Напомним, 12 января в зоне Идлиб введен режим прекращения огня. Соответствующая договоренность была ранее достигнута Россией и Турцией.