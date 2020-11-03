Россиянин погиб в Турции при крушении катера
Общее количество граждан РФ, присутствовавших на борту, на данный момент устанавливается.
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В Турции погиб россиянин в результате крушения прогулочного туристического катера у берегов Аланьи. Об этом сообщил представитель генерального консульства России в Анталье.
«При выходе из порта города Аланья в 20 метрах туристическая шхуна налетела на скалы. В результате пробития борта судно завалилось на бок. Пассажиры в оперативном порядке были переправлены в порт, им сейчас ничего не угрожает», - сообщил дежурный дипломат.
В ходе спасательных работ один гражданин был найден мертвым. Общее количество граждан РФ, присутствовавших на борту, сейчас устанавливается. На данный момент информации о госпитализации нет, все пострадавшие проходят осмотр у врачей. Обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами.