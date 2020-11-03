Проценко рассказал, влияет ли группа крови на риск умереть от коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что связь между риском умереть от коронавируса и группой крови человека не установлена.

«Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: „Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость“. Достоверных различий не получили», - сообщает «360», ссылаясь на страницу Проценко в Facebook.

Соотношение умерших пациентов к числу выздоровевших с COVID-19 примерно одинаковое по всем группам крови.

За минувшие сутки в России выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 355 человек. Число выздоровевших пациентов достигло рекордных показателей - 15 331. Накануне оперштаб сообщал о 18 257 зарегистрированных за сутки случаях. Таким образом, темпы прироста составляют 1,1%.

