СМИ: Чурикову и Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида
Звездная семья лишилась документов, из-за чего возникли сложности при возвращении в Россию.
© Фото: Natalia Shakhanova Globallookpress
Актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида. Из-за утери загранпаспортов, которые были в украденной сумке, семья смогла вернуться в Россию лишь после обращения в посольство.
Вместе с мужем и сыном Иваном Панфиловым Чурикова прилетела в Испанию отмечать Новый год. Сразу по прилету актриса обнаружила пропажу сумки. В ней лежали загранпаспорта актрисы и ее супруга, а также российский паспорт сына, сообщает паблик Baza.
Помимо документов, оказались похищены кошелек с деньгами и картами, IPhone и очки за 90 тысяч рублей. По подсчетам Чуриковой, ущерб от кражи составил около четверти миллиона рублей. По возвращению в Россию артистка написала заявление в полицию.