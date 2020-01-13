СМИ: Чурикову и Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида

Актрису Инну Чурикову и режиссера Глеба Панфилова обокрали в аэропорту Мадрида. Из-за утери загранпаспортов, которые были в украденной сумке, семья смогла вернуться в Россию лишь после обращения в посольство.

Вместе с мужем и сыном Иваном Панфиловым Чурикова прилетела в Испанию отмечать Новый год. Сразу по прилету актриса обнаружила пропажу сумки. В ней лежали загранпаспорта актрисы и ее супруга, а также российский паспорт сына, сообщает паблик Baza.

Помимо документов, оказались похищены кошелек с деньгами и картами, IPhone и очки за 90 тысяч рублей. По подсчетам Чуриковой, ущерб от кражи составил около четверти миллиона рублей. По возвращению в Россию артистка написала заявление в полицию.