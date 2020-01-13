Командующий КСИР извинился за сбитый украинский Boeing

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами принес официальные извинения за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины» и заявил, что готов понести ответственность за гибель 176 человек.

Погибшие в катастрофе стали жертвами непреднамеренной ошибки, сказал Салами. Официальный Тегеран ждал удара со стороны США из-за резкого обострения ситуации после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани. Система ПВО приняла пассажирский Boeing за американскую ракету.

Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит 3 января при ударах в районе международного аэропорта в Багдаде. Пентагон взял на себя ответственность за устранение Сулеймани, объяснив проведение военной операции в необходимости предпринять «решительные оборонительные действия».

При этом в США не оставляют попытки перевести внимание на антиправительственные акции протеста, которые проходят в Тегеране после признания ответственности за крушение украинского самолета. В своем Twitter Дональд Трамп написал на персидском языке слова поддержки иранскому народу, устроившему протестные акции в нескольких городах страны.

Утром, 8 января, пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» вылетел из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Крушение произошло через несколько минут после вылета. Лайнер находился в непосредственной близости от военного объекта КСИР и проходил на высоте, с которой удобно производить нападение. Самолет был принят за вражеский, говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Ирана. На борту были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

Авиакатастрофа сказалась на отношениях Тегерана и Лондона. Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов. В результате сотни сторонников действующей власти вышли с пикетом к британскому посольству и требовали закрытия миссии. По их мнению, британцы пытаются вмешаться во внутренние дела Исламской республики.

Тем временем, в Тегеран продолжают прибывать иностранные специалисты для участия в расследовании катастрофы. В Иран уже прилетели эксперты из Канады.