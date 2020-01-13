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Сирия, Иран и ливийский вопрос: что обсуждают в стенах особняка МИД РФ в Москве

Денис Шурыгин
13:34 13.01.2020
В переговорах задействованы российские и турецкие министры, а также лидеры ливийских сил, которые представляют обе стороны конфликта.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В Москве сегодня, 13 января, проходит встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецкими коллегами - Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. Стороны обсуждают вопрос урегулирования ситуации в Ливии, а также взаимодействие по Сирии и положение дел на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.

Все эти темы затрагивали президенты обеих стран на прошлой неделе во время визита российского лидера Владимира Путина в Стамбул. Там же было дано поручение продолжить контакты по линии профильных министерств.

К российским и турецким министрам уже присоединились лидеры ливийских сил, которые представляют обе стороны конфликта - премьер-министр Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар.

Россия и Турция ранее призвали стороны конфликта к перемирию, которое было объявлено 12 января. Однако почти сразу же лидеры конфликтующих ливийских сил начали обвинять друг друга в его нарушении.

Сегодня вопрос ливийского урегулирования стал одним из главных на повестке дня. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.

Не исключено, что в Москве будет подписано мирное соглашение или поставлены подписи под документом о временном прекращении огня. Все будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся переговоры.

Кроме того, сегодня речь пойдет о ситуации в Иране: после убийства генерала Сулеймани обстановка там сейчас крайне напряженная. Тегеран ранее предпринял ответную атаку на американскую базу в Ираке. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, принял решение ужесточить санкции против Ирана.

Детального обсуждения требует также трагедия со сбитым по ошибке пассажирским Boeing 737 в Иране.

Россия, Турция и Иран являются главными гарантами астанинского процесса.

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