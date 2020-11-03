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Ученые обнаружили почти 300 новых мутаций коронавируса

Иван Линдеманн
13:24 03.11.2020
Одна из них способна сделать COVID-19 более заразным.
Ученые обнаружили почти 300 новых мутаций коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ученые Университета американского штата Техас выявили 285 новых мутаций коронавируса. Исследователи сообщили, что большая часть из них не оказывает значительного влияние на течение болезни, но одна все-таки способна сделать COVID-19 более заразным.

Как пишет сайт aif.ru со ссылкой на журнал mBIO, где опубликовано исследование, во время первой волны пандемии мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, зафиксировали у 71% заболевших, во время  второй волны - у 99,9%.

Ученые отмечают, что S-белок обладает большой приспособленностью. Из-за этого исследователи считают, что данная мутация, вероятно, повышает заразность коронавируса.

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