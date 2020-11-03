Ученые обнаружили почти 300 новых мутаций коронавируса
Одна из них способна сделать COVID-19 более заразным.
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Ученые Университета американского штата Техас выявили 285 новых мутаций коронавируса. Исследователи сообщили, что большая часть из них не оказывает значительного влияние на течение болезни, но одна все-таки способна сделать COVID-19 более заразным.
Как пишет сайт aif.ru со ссылкой на журнал mBIO, где опубликовано исследование, во время первой волны пандемии мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, зафиксировали у 71% заболевших, во время второй волны - у 99,9%.
Ученые отмечают, что S-белок обладает большой приспособленностью. Из-за этого исследователи считают, что данная мутация, вероятно, повышает заразность коронавируса.