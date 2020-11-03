Канцлер Австрии выступил с обращением после теракта

Полиция сделает все необходимое для розыска и задержания причастных к теракту в Вене. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее СМИ сообщили о его прибытии в оперативный штаб, куда стекается вся актуальная информация о ходе спецоперации.

«Полиция будет действовать решительно в отношении устроивших теракт, мы переживаем тяжелые часы», - говорится в заявлении Курца.

Сегодня около 20:00 по местному времени у синагоги в центре Вены раздались выстрелы. Очевидцы заявили о перестрелке неизвестных с сотрудниками полиции. Позже один из стрелявших подорвал себя взрывчаткой.

Полиция сообщила о стрельбе в шести различных локациях в Вене. Местные СМИ начали приводить данные о захвате заложников в одном из ресторанов и в отеле Hilton. Официального подтверждения этой информации нет.