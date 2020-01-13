Парламент Абхазии удовлетворил прошение Хаджимбы об отставке

Парламент Абхазии сегодня удовлетворил прошение Рауля Хаджимбы об отставке с поста президента Республики. Также свой пост покинет вице-президент Аслан Барциц. За принятие отставки проголосовали 32 из 34 присутствовавших депутатов.

По решению парламента, временно исполняющим обязанности президента будет действующий премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Ранее сегодня стало известно, что в дальнейшем Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы страны. Вслед за ним о своей отставке объявил и вице-президент Аслан Барциц, который в своем обращении отметил, что подал в отставку в соответствии с Конституцией Республики Абхазия.

Напомним, 9 января оппозиционеры начали акцию протеста возле здания администрации президента, добившись проведения новых выборов в стране, а также признания прошедших итогов выборов незаконными.