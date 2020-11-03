На Украине назвали ситуацию с коронавирусом близкой к катастрофе
За прошедшие сутки в стране зафиксированы рекордные 8 899 случаев заболевания коронавирусом, 157 человек скончались.
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Распространение коронавируса на Украине привело страну к катастрофической ситуации. С таким заявлением выступил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщают украинские «Вести».
«Ситуация превращается из тяжелой в катастрофическую. Нам нужно готовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно», - сказал он, выступая на заседании Верховной рады.
По словам Степанова, уже близка точка невозврата. За прошедшие сутки в стране зафиксированы рекордные 8 899 случаев заболевания коронавирусом, 157 человек скончались.
По последним данным, всего на Украине COVID-19 заболели 411 093 человека, 168 868 пациентов вылечились, 7 532 скончались.