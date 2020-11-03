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На Украине назвали ситуацию с коронавирусом близкой к катастрофе

Иван Линдеманн
12:59 03.11.2020
За прошедшие  сутки в стране зафиксированы рекордные 8 899 случаев заболевания коронавирусом, 157 человек скончались.
На Украине назвали ситуацию с коронавирусом близкой к катастрофе
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Распространение коронавируса на Украине привело страну к катастрофической ситуации. С таким заявлением выступил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, сообщают украинские «Вести».

«Ситуация превращается из тяжелой в катастрофическую. Нам нужно готовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно», - сказал он, выступая на заседании Верховной рады.

По словам Степанова, уже близка точка невозврата. За прошедшие сутки в стране зафиксированы рекордные 8 899 случаев заболевания коронавирусом, 157 человек скончались.

По последним данным, всего на Украине COVID-19 заболели 411 093 человека, 168 868 пациентов вылечились, 7 532 скончались.

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