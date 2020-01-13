СМИ сообщили о готовности трех британских офшоров передавать данные в ФНС

Три коронные земли Великобритании острова Мэн, Гернси и Джерси, находящиеся в низконалоговой юрисдикции, планируют в 2020 году передавать данные о счетах и активах россиянах в этих офшорах. Россию включили в списки стран-участниц автоматического обмена финансовой информацией. В прошлом году такого обмена сведениями с РФ заключено не было. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальные списки.

В конце 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила острова Мэн, Гернси и Джерси, а также Великобританию и Литву, из списков партнеров автоматического обмена финансовыми данными. Это произошло в ответ на отказ Лондона участвовать в автообмене финансовой информацией.

Россия является страной-участницей глобального автообмена финансовыми данными по единому стандарту с осени 2018 года. В перечень обмена с РФ включены 12 территорий и 77 стран.