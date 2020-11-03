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Ученые описали семь проявлений легкой формы коронавируса

Анна Назайкина
12:36 03.11.2020
В исследовании приняли участие 109 пациентов с коронавирусом и 98 здоровых людей.
Ученые описали семь проявлений легкой формы коронавируса
© Фото: Kelly Sikkema, Unsplash.com

Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы COVID-19 на группы, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение. Специалисты из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета провели сравнительное исследование. В нем приняли участие 109 пациентов с коронавирусом, протекающим в легкой форме, и 98 здоровых людей, из которых сформировали контрольную группу.

Результаты исследования опубликовали в журнале Allergy. Учеными было выделено семь групп проявлений легкой формы коронавируса. К первой группе относятся симптомы «гриппа» - лихорадка, озноб, утомляемость и кашель. Вторую группу составляют симптомы «простуды», среди которых ринит, чихание, сухость в горле, а также заложенность носа.

К третьей группе относятся такие симптомы, как суставная и мышечная боль. К четвертой группе ученые отнесли воспаление глаз и слизистых оболочек, а к пятой - проблемы с дыханием, то есть пневмония и одышка. Проявлениями шестой группы исследователи считают диарею, тошноту и головную боль. К седьмой группе признаков легкой формы коронавируса относится отсутствие обоняния и вкуса.

Кроме того, исследователи установили, что коронавирус, протекающий в легкой форме, оставляет после себя значительные изменения в иммунной системе, хорошо обнаруживаемые в течение десяти недель после начала заболевания. Один из таких признаков — низкий уровень лейкоцитов, которые отвечают за борьбу с бактериальными патогенами. И это, по мнению авторов, необходимо учитывать при определении стратегии лечения и разработке вакцин.

Кроме того, в крови испытуемых, перенесших COVID-19, нашли повышенные уровни антителообразующих иммунных клеток. И чем выше поднималась температура больного при легком течении заболевания, тем выше был уровень антител.

«Прежде всего наше исследование показывает, что при COVID-19 иммунная система человека "удваивает" свои усилия за счет комбинированного действия иммунных клеток и антител. Это похоже на то, как действует современная футбольная команда, выстраивая защиту — клетки памяти могут запоминать определенные "ходы" со стороны вируса и реагирование на них», - объясняет иммунолог Винфрид Пикл, один из соавторов исследования.

Как отмечают ученые, теперь речь идет об использовании этих результатов для разработки вакцин против коронавируса. Исследователи надеются, что выявленные ими биомаркеры поспособствуют разработке вакцины, а также помогут в создании более точной системы мониторинга заболевания.

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