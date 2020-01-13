Улюкаев написал два новых стихотворения в колонии

Отбывающий восьмилетний срок лишения свободы экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев написал два новых стихотворения. Первое произведение посвящено празднованию новогодних праздников в заключении.

«Так что в казенной фуфайке почти что жарко. Стоять в самый короткий день на плацу. Вот и настал Новый год, и будут подарки. Даже последнему подлецу», - цитирует Агентство городских новостей «Москва» слова экс-чиновника.

Во втором своем стихотворении бывший высокопоставленный финансист рассуждает на философские темы и обращается к вопросам человеческих взаимоотношений.

«Человек человеку – волк, если забыть про душу», - пишет Улюкаев.

По словам адвокатов заключенного, в колонии Улюкаев много времени проводит в библиотеке, ведет литературный кружок и, в целом, чувствует себя хорошо.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей в декабре 2017 года. В ходе расследования уголовного дела, суд постановил, что Улюкаев требовал 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр своей вины не признал и заявил, что стал жертвой провокации.