СК: экс-полковник МВД Захарченко мог получать ежемесячные взятки

Найденные у бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко деньги имеют коррупционное происхождение. Это удалось выяснить в ходе следствия, которое продолжается, несмотря на то, что в отношении экс-полковника уже вынесен обвинительный приговор по делу о взятке. Об этом сообщил заместитель председателя СК РФ Игорь Краснов.

Он отметил, что Захарченко мог ежемесячно получать взятки от группы компаний. В ответ он оказывал ее руководству покровительство.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства получения денежных средств, сообщает «Коммерсантъ».

Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

В июне 2019 года бывшего полковника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. В октябре наказание смягчили, уменьшив его на полгода.

Дмитрия Захарченко этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур, лишив государственных наград и специального звания «полковник полиции».