В одном из банков Милана захватили заложников
В одном из банков Милана захватили заложников.
© Фото: Monica Napoli, Twitter
В одном из банков Милана захватили заложников.
|
В одном из банков Милана захватили заложников
В одном из банков Милана захватили заложников.
© Фото: Monica Napoli, Twitter
В одном из банков Милана захватили заложников.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
12:23 В стране и мире
СМИ: в турецкой Анталье перевернулся катер с туристами
12:03 В стране и мире
Глава Минюста сообщил о минимальном размере штрафа в новом КоАП
11:27 В стране и мире
В Турции ребенка спасли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения
10:43 В стране и мире
СК: предполагаемый убийца «колбасного короля» удерживал пенсионера
10:25 В стране и мире
В Госдуме допустили возможным обсуждение перехода на сокращенную рабочую неделю после пандемии
Популярное
Ученые создали антитело для борьбы с ожирением
Эксперт рассказал, что делать водителю при просроченных правах
Астроном оценил шансы на выживание при попадании в черную дыру
Уфолог обнаружил на снимках NASA «место крушения НЛО» на Марсе
Схватка оленя с экскаватором попала на видео
«Машины апокалипсиса»: западные СМИ сравнили «самолеты Судного дня» России и США