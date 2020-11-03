СМИ: в турецкой Анталье перевернулся катер с туристами

Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье. Об этом сообщило Anadolu Agency.

«Туристическое судно перевернулось в Средиземном море, проводится эвакуация», - сказано в посте агентства в Twitter.

По данным Daily Sabah, на борту было 30 пассажиров. Другое агентство, Ihlas News Agency, сообщило, что в результате инцидента погиб один человек, а некоторым удалось самостоятельно доплыть до берега. Он находится примерно в 100 метрах от места ЧП.

Были ли на судне российские туристы, пока не сообщается.