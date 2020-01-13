Зрители выбрали победителя конкурса «Новая Звезда-2020»

Телезрители выбрали победителя Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020». Им стал представитель Республики Калмыкия Лиджи Горяев. В конкурсе «Новая Звезда» он дошел до полуфинала, где исполнил лирическую песню «Разбежаться и упасть».

«Новая Звезда-2020» - единственный в России проект, где определяются сразу два победителя. Одного выбирают члены жюри, другого - телезрители при помощи масштабного sms-голосования.

В финале конкурса судьи объявили своего победителя - представительницу Краснодарского края Софию Легран. Ее песня «Сиреневые облака» не оставила равнодушным ни одного члена жюри. София Легран и Лиджи Горяев получили за победу в конкурсе по 1 миллиону рублей.

Выиграть денежный приз могут и телезрители «Звезды». Для этого нужно принять участие в конкурсе «Новая Звезда. Твой шанс!». Победителю достанется 100 тысяч рублей.

Для этого нужно исполнить песню одного из участников «Новой Звезды-2020», вышедшего в полуфинал, и разместить ее в социальных сетях до 22 января. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте «Звезды».