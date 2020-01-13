СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

В СМИ появилась информация о том, что актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. В клинике, по неофициальным данным, ее лечили от рака.

Как утверждает Starhit, Заворотнюк выписали, поскольку «смысла в ее лечении больше нет». Актриса, по данным СМИ, провела Новый год в клинике.

«Возможно, ее болезнь пришла в терминальную стадию, то есть к угасанию функций центральной нервной системы. При этом есть и обнадеживающий прогноз - якобы артистку отправили домой, потому что ей стало легче и болезнь отступает», - говорится в публикации.

В то же время, в СМИ появилась информация о том, что семье Заворотнюк якобы нечем больше платить за дорогостоящее лечение.

Официального подтверждения ни одной из версий к настоящему времени нет.