Представитель ВОЗ в РФ предрекла тяжелую ситуацию с COVID-19 в мире в ближайшее время

На данном этапе мир переживает критический этап пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По ее словам, в следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой.

«Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным», - сказала она в интервью ТАСС.

Вуйнович заметила, что на данную ситуацию можно смотреть как на продолжение первой волны коронавируса.

«В апреле-июне мы наблюдали снижение новых случаев, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается», - подчеркнула представитель ВОЗ.

Она сказала, что для прекращения пандемии и ускорения глобального восстановления жизненно важное значение будут иметь эффективные вакцины, средства диагностики и лечения.

«Но эти средства спасения жизни будут по-настоящему эффективными только в том случае, если они будут доступны для наиболее уязвимых на равной основе и одновременно во всех странах», - уточнила Вуйнович.

Также она заявила, что пока рано делать прогнозы насчет того, когда мир вернется к прежней жизни. Кроме того, Вуйнович напомнила, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.

«Вирус остается и живет среди нас. Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает свою силу», - отметила представитель ВОЗ.

Она выразила уверенность, что пандемия будет длительным вызовом для мира, но приобретенный опыт позволяет избегать жестких ограничительных мер.