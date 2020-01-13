Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы

Парламент Абхазии принял отставку президента Рауля Хаджимбы. О сложении полномочий он заявил после четырехдневной акции протеста оппозиции и аннулирования итогов сентябрьских президентских выборов.

Накануне на сайте президента Республики Абхазия было опубликовано официальное подтверждение заявления Хаджимбы об отставке. В документе говорится о том, что президент идет на такой шаг ради сохранения стабильности в стране.

Ранее вице-президент страны Аслан Барциц, также подавший в отставку, подтвердил, что Хаджимба больше не будет баллотироваться на высший пост.

По мнению политологов, после ухода с поста ключевых политических лиц обстановка в Республике Абхазия должна стабилизироваться и перейти в правовую плоскость. Основная нагрузка ляжет на плечи премьер-министра, которому предстоит исполнять обязанности главы республики до проведения новых выборов, которые намечены на 22 марта.