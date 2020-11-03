Глава Минюста сообщил о минимальном размере штрафа в новом КоАП

Согласно новому Кодексу об административных правонарушениях РФ, минимальный размер штрафа составит 500 рублей вместо действующих 100-300 рублей. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Все санкции, которые составляли 100-300 рублей, подлежат изменению. И теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей», - сказал Чуйченко.

Министр отметил, что по ряду санкций уменьшился размер взыскиваемых штрафов. По мнению Чуйченко, новый КоАП, проект которого находится в стадии доработки, будет «гуманизирован» и направлен на предотвращение правонарушения, а не нести «карательную функцию».

«Мы увеличили количество составов, когда люди могут получить 50%-ную скидку. Тем самым уменьшив санкцию, которую они должны заплатить. Мы увеличили на 102 состава количество предупреждений, по ныне действующей редакции таких составов 258», - рассказал глава Минюста.

Ранее Министерство юстиции приняло решение, что в новый КоАП необходимо вернуть презумпцию невиновности. Ожидается, что новый кодекс вступит в силу 1 января 2021 года.