Опубликованы кадры задержания предполагаемых террористов в Вене

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено задержание группы мужчин, которые могут быть причастны к нападениям, произошедшим в Вене вечером 2 ноября. На записи видно, как несколько молодых людей, раздетых по торс, стоят с поднятыми руками возле стены крупного современного здания.

Стоит отметить, что официальные власти объявили о задержании четырех возможных участников атаки в центре австрийской столицы, однако действительно ли на видео присутствуют они - достоверно не известно.

#BREAKING: Unconfirmed reports now that the terrorists haven been just captured by the Austrian police in #Vienna!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien #synagoge #Hilton #hotel pic.twitter.com/B6M7cw9yZT