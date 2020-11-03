Опубликованы кадры задержания предполагаемых террористов в Вене
В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено задержание группы мужчин, которые могут быть причастны к нападениям, произошедшим в Вене вечером 2 ноября. На записи видно, как несколько молодых людей, раздетых по торс, стоят с поднятыми руками возле стены крупного современного здания.
Стоит отметить, что официальные власти объявили о задержании четырех возможных участников атаки в центре австрийской столицы, однако действительно ли на видео присутствуют они - достоверно не известно.
#BREAKING: Unconfirmed reports now that the terrorists haven been just captured by the Austrian police in #Vienna!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien #synagoge #Hilton #hotel pic.twitter.com/B6M7cw9yZT— Faruk Firat (@FarukFirat1987) November 2, 2020
Ранее сообщалось, что около синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, атакованы также были еврейский культурный центр и ресторан, но официального подтверждения этой информации нет.
Министр внутренних дел Австрии уже назвал произошедшее терактом и заявил, что в нападении участвовали несколько злоумышленников. Он также рассказал, что в результате атаки есть жертвы и призвал жителей столицы не покидать свои дома.