Опубликованы кадры задержания предполагаемых террористов в Вене

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено задержание группы мужчин, которые могут быть причастны к нападениям, произошедшим в Вене вечером 2 ноября. На записи видно, как несколько молодых людей, раздетых по торс, стоят с поднятыми руками возле стены крупного современного здания.

Стоит отметить, что официальные власти объявили о задержании четырех возможных участников атаки в центре австрийской столицы, однако действительно ли на видео присутствуют они - достоверно не известно.

Ранее сообщалось, что около синагоги в центре Вены произошла стрельба. По данным СМИ, атакованы также были еврейский культурный центр и ресторан, но официального подтверждения этой информации нет.

Министр внутренних дел Австрии уже назвал произошедшее терактом и заявил, что в нападении участвовали несколько злоумышленников. Он также рассказал, что в результате атаки есть жертвы и призвал жителей столицы не покидать свои дома.