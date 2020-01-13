Пассажирский лайнер SSJ-100 вернулся в Шереметьево из-за проблем с двигателем

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 прервал начавшийся рейс из Москвы в Ставрополь и вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технической неисправности. На борту в этот момент находился 61 человек, в том числе 6 членов экипажа.

По предварительной информации, во время полета экипаж обратил внимание на отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение о возвращении в аэропорт отбытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возвращение лайнера и его посадка прошли в штатном режиме. Пострадавших нет. В данный момент производится осмотр самолета на предмет технических проблем, причины случившегося выясняются.