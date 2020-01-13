Вице-президент Абхазии Барциц подал в отставку

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал в отставку вслед за президентом республики Раулем Хаджимбой. Об этом сообщается на официальном сайте теперь уже бывшего главы государства.

Барциц в своем обращении отметил, что подал в отставку в соответствии с Конституцией Республики Абхазия.

«Во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента», - говорится в публикации.

Ранее Барциц сообщил о том, что Хаджимба, вопреки сообщениям СМИ, не намерен больше баллотироваться на пост президента Абхазии.