В стране и мире Мишустин поручил создать в РФ центр по обеспечению людей лекарствами Иван Линдеманн Новая структура займется закупками медикаментов, в частности, вакцин и препаратов для лечения орфанных заболеваний, рака, туберкулеза и ВИЧ, по федеральным программам. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Steve Buissinne, Pixabay В России создадут центр по лекарственному обеспечению граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Новая структура займется закупками медикаментов, в частности, вакцин и препаратов для лечения орфанных заболеваний, рака, туберкулеза и ВИЧ, по федеральным программам. Как уточнили в кабмине, это поможет предотвращать возможные перебои с поставками лекарств и заранее формировать необходимый резерв. Минздраву поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика