Мишустин поручил создать в РФ центр по обеспечению людей лекарствами
Новая структура займется закупками медикаментов, в частности, вакцин и препаратов для лечения орфанных заболеваний, рака, туберкулеза и ВИЧ, по федеральным программам.
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В России создадут центр по лекарственному обеспечению граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
Новая структура займется закупками медикаментов, в частности, вакцин и препаратов для лечения орфанных заболеваний, рака, туберкулеза и ВИЧ, по федеральным программам.
Как уточнили в кабмине, это поможет предотвращать возможные перебои с поставками лекарств и заранее формировать необходимый резерв.
Минздраву поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.