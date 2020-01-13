В жилом доме в Болгарии прогремел взрыв

В болгарском городе Варна в жилом доме прогремел взрыв. Хлопок произошел в одной из квартир пятиэтажного дома.

К настоящему моменту известно об 11 пострадавших, среди которых - четверо детей. Все они получили травмы различной степени тяжести, а также отравление продуктами горения.

Точная причина взрыва пока неизвестна. В сгоревшей квартире был обнаружен газовый баллон, который остался цел. Пожарные сразу вынесли его на улицу.

Сам дом получил серьезные повреждения. Спасательные работы продолжаются.