Противовирусные банкноты: как российские купюры защищают от бактерий

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в Минздраве, эпидемия гриппа в России приходится на конец января, начало февраля. И нынешний 2020-й год, по мнению медиков, исключением не станет. Одним из главных распространителей инфекции принято считать денежные купюры. Но по словам специалистов Госзнака, российские рубли в данном отношении абсолютно безопасны, так как обладают в том числе и противовирусной защитой. Дело в том, что при производстве бумажных банкнот используются специальные добавки-антисептики. Они эффективно избавляют купюры от вирусов и бактерий. Кроме того на отдельные номиналы российских банкнот наносится специальное лаковое покрытие, которое дополнительно защищает изделия от загрязнения.

О других особенностях российских купюр в эфире «Звезды» рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, благодаря своему составу российские купюры не только защищены от вирусов, но и достаточно прочны.

«Это хлопковая бумага. Она использовалась не только для денег. Ее придумали еще арабы. Она особая. Но ведь защищает не состав хлопка, а состав добавок. У каждой бумаги он свой. Там есть добавки, по которым можно определить, настоящая бумага или нет», - пояснил Журавлев в программе «Сегодня утром».

Самой защищенной на данный момент российской банкнотой является банкнота номиналом 2000 рублей.

«В ней кроме свойств бумаги есть целый набор защитных механизмов», - отметил эксперт.

Она введена в обращение в 2017 году. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов, а также ныряющая голографическая защитная нить. На оборотной стороне банкноты расположены два серийных номера.

Госзнак выпускает качественные банкноты, которые пользуются спросом не только в России. Рынок такой специальной печатной продукции, как денежные знаки, в мире крайне ограничен. В некоторых странах нет собственных монетных дворов. Именно поэтому многие государства обращаются за услугами к иностранным компаниям. С денежными знаками, как и с любым другим товаром, - чем надежнее производитель, тем больше клиентов.

Россия вышла в лидеры по печатанию денег для многих стран. Напечатанные в РФ денежные знаки покупают Белоруссия, Лаос, Ливан, Малайзия, Гватемала и Сирия. Список импортеров самой бумаги, на которой печатаются деньги, еще длиннее. Ее Госзнак поставляет в более чем 20 стран.

«Экспортируют немногие, импортируют многие. Это дорого и сложно. Иногда производство банкнот в некоторых странах стоит дороже, чем сами банкноты. Но все равно страны идут на импорт, потому что нужно защищать деньги. Поскольку если деньги не будут защищены, они не будут стоить вообще ничего», - пояснил Журавлев.

Кроме того Госзнак постоянно совершенствует банкноты, не боясь экспериментировать. Совсем недавно в России стали появляться пластиковые денежные купюры. Первая серия номиналом 100 рублей появилась в нашей стране в 2018 году- к чемпионату мира по футболу. Но она была моментально скуплена коллекционерами. По мнению Журавлева, у пластиковых денег есть свои минусы. Например, на подобные купюры плохо ложится краска. В этом плане банкнота, созданная из композитных материалов, более подходит для повседневного использования, заключил Журавлев.