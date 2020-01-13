Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост президента Абхазии

Рауль Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы Абхазии. Об этом сегодня, 13 января, сообщил вице-президент страны Аслан Барциц. На соответствующий вопрос журналистов он ответил однозначно.

«Нет, не будет (баллотироваться - прим. ред.)», - цитирует Барцица РИА Новости.

Ранее Хаджимба подал в отставку. Сегодня же в парламенте Абхазии пройдет сессия, на которой будет рассмотрено его заявление.

Оппозиционеры 9 января начали акцию протеста возле здания администрации президента, добившись проведения новых выборов в стране, а также признания прошедших итогов выборов незаконными.