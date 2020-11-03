Сын Плющенко и Рудковской посетовал на частые съемки для Instagram

Сын фигуриста Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской посетовал на то, что постоянно снимается для Instagram.

У 7-летнего Александра Плющенко есть личный профиль под названием Гном Гномыч, на который подписано более полумиллиона пользователей. На странице регулярно публикуются фотографии и видео, рассказывающие о жизни ребенка.

«У меня нет на телефоне своего Instagram. Это все мама, сниматься да сниматься. Мне это не нравится, неинтересно. Потом, это долго. В выходные надо все снимать», - передает слова мальчика Sports.ru.

Семилетний Плющенко занимается фигурным катанием, а также регулярно участвует в ледовых шоу. Кроме того, мальчик имеет несколько рекламных контрактов.