Ливийские стороны прибыли на переговоры в МИД РФ в Москве
Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
© Фото: Мария Захарова, Facebook
Представители Ливии прибыли в особняк МИД России, где проходят российско-турецкие переговоры в формате «2+2» (главы МИД и МО стран – прим. ред.).
«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорtнностями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящtнная ливийскому урегулированию», - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ливийские представители вскоре также подключатся к переговорам, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.