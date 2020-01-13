Ливийские стороны прибыли на переговоры в МИД РФ в Москве

«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорtнностями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящtнная ливийскому урегулированию», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.