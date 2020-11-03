В Турции ребенка спасли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения

Астроном оценил шансы на выживание при попадании в черную дыру

Всего, по последним данным, в результате землетрясения в Турции , которое произошло 30 октября, погибли 102 человека, 960 получили ранения.

Один из спасателей, участвовавших в извлечении ребенка из-под завалов, рассказал, что Айла была зажата около стиральной машины в одной из разрушенных квартир. Малышка стала 107-м человеком, спасенным из-под завалов.

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