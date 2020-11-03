В Турции ребенка спасли из-под завалов спустя 91 час после землетрясения
Турецкие спасатели достали ребенка из-под завалов спустя 91 час после землетрясения. Видео опубликовалоYeni Şafak English.
На кадрах - девочка. СМИ сообщают, что это Айла Гезгин, ей четыре года. Ребенка уже отвезли в ближайшую больницу.
Miracle rescue: 4-year-old girl pulled from rubble 91 hours after deadly Turkey quake#earthquake #rescue #survivor #Turkeyhttps://t.co/o44MYDgsvP pic.twitter.com/mu9oaMURn2— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) November 3, 2020
Один из спасателей, участвовавших в извлечении ребенка из-под завалов, рассказал, что Айла была зажата около стиральной машины в одной из разрушенных квартир. Малышка стала 107-м человеком, спасенным из-под завалов.
Всего, по последним данным, в результате землетрясения в Турции, которое произошло 30 октября, погибли 102 человека, 960 получили ранения.