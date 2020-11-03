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Совфед одобрил закон о Конституционном суде

Тамара Астапенкова
11:24 03.11.2020
На пленарном заседании во вторник, 3 ноября, сенаторы единогласно поддержали закон о КС РФ.
Совфед одобрил закон о Конституционном суде
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Во вторник, 3 ноября, Совет Федерации одобрил закон о Конституционном суде РФ, который был предложен президентом в развитие положений новой редакции Конституции.

В законе закрепляется новое полномочие КС РФ, который сможет оценивать возможность исполнения решения иностранного или международного суда в случае, если оно противоречит основам публичного правопорядка России. Также установлена численность суда - 11 судей, включая председателя КС и его заместителя.

Документ предусматривает, что председатель КС РФ и его заместители могут назначаться не из числа судей Конституционного суда. Также судьям КС РФ запрещается публично критиковать решения Конституционного суда, высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, обнародовать дискуссию, которая велась на закрытом совещании, и озвучивать результаты голосования.

Законом предусмотрено, что судья КС, который не согласен с решением суда, может в письменной форме изложить свое особое мнение, которое будет приобщено к протоколу заседания суда и храниться вместе с ним.

Новыми нормами изменен порядок прекращения полномочий судей КС, в том числе председателя и его заместителя. Теперь Совет Федерации может отстранить их от должностей по представлению президента, если совершен поступок, порочащий честь и достоинство судьи.

Документ также устанавливает запрет иметь судьям КС РФ счета и вклады в иностранных банках, а также иное гражданство.

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