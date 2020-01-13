Макрон и Зеленский обсудили выполнение договоренностей «нормандского» саммита

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе декабрьского саммита в «нормандском» формате.

Встреча глав России, Украины, Франции и Германии состоялась 9 декабря прошлого года в Елисейском дворце. На ней было решено максимально содействовать прекращению огня между противоборствующими сторонами на юго-востоке Украины и обмену пленными между Киевом и Донбассом.

«Разговор стал возможностью обсудить дальнейшие действия после саммита в "нормандском формате", направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины», - говорится в коммюнике по итогам телефонной беседы двух президентов.

В документе также подчеркивается, что минские соглашения остаются базовыми для дальнейшей работы в рамках переговорного процесса по Донбассу.

Лидеры двух стран призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в зоне конфликта, а также завершить обмен пленными в формате «всех на всех».

Кроме того, Макрон и Зеленский отметили необходимость предоставления сотрудникам «Красного Креста» полного и безусловного допуска ко всем удерживаемым лицам.