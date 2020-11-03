Байден победил Трампа на первом открывшемся избирательном участке

Дональд Трамп и Джо Байден одержали по одной победе на первых открывшихся избирательных участках в штате Нью-Гэмпшир. Кандидат в президенты США набрал больше голосов в Диксвилл-Нотче, действующий американский лидер - в Миллсфилде.

С 1960 года голосование на выборах начинается в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, оно открывается сразу после полуночи в отеле The Balsams. В данном населенном пункте проживают всего пять человек, поэтому итоги подводятся сразу. Их оглашают в прямом эфире в Facebook. В этот раз все голоса были отданы за Байдена. В Миллсфилде Трампа выбрали 16 жителей, Байдена - пять.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже идет досрочное голосование. За кресло главы государства борются Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.