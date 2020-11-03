Американские СМИ оценили российский «Спрут-СД»

Американское издание The National Interest рассказало о российской авиадесантной самоходной противотанковой пушке «Спрут-СД». Журналисты заявили, что это нечто среднее между танком-амфибией и истребителем танков.

«Благодаря очень большой 125-мм пушке он может стрелять теми же боеприпасами, что и основные боевые танки России, такие как новый Т-14 или Т-90, что удобно для логистики», - написало издание.

Также журналисты отметили преимущества оружия: легкость и мобильность пушки. Этому способствует использование алюминия при изготовлении корпуса машины. Боевая масса «Спрута» составляет всего 18 тонн, а, к примеру, основной боевой танк США M1 Abrams весит более 60 тонн.

Кроме того, у машины высокая проходимость. Это связано с гидропневматической подвеской, которую механик-водитель может при необходимости поднимать или опускать.

Американские журналисты отмечают, что орудие «Спрута» может уничтожать вражеские танки, здания и сооружения, а также поддерживать пехоту на поле боя.

«Теоретически "Спрут" можно сбрасывать с транспортного самолета с экипажем внутри. В этом случае он окажется очень мобильным», - пишет The National Interest.

Издание добавляет, что «Спрут-СД» является действительно мощным противотанковым средством.