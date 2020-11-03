Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК: предполагаемый убийца «колбасного короля» удерживал пенсионера

Иван Линдеманн
10:43 03.11.2020
По словам Ольги Врадий, для выяснения всех обстоятельств мужчина, находившийся вместе с пенсионером, доставлен в следственный отдел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела об убийстве предпринимателя в городе Истре установил иные факты преступной деятельности подозреваемого. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве», - отметила она.

По словам Врадий, для выяснения всех обстоятельств мужчина, находившийся вместе с пенсионером, доставлен в следственный отдел. В настоящее время следователи устанавливают его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям.

«У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в городе Москве и Московской области. Данная информация в настоящее время проверяется», - заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 ноября несколько человек в масках проникли в загородный дом 54-летнего бизнесмена, связали хозяина и его сожительницу. Женщине позднее удалось сбежать и вызвать полицию. Мужчина был застрелен из арбалета. По данным СМИ, жертвой стал «колбасный король» Владимир Маругов.

Позднее один из подозреваемых в преступлении был задержан. Им оказался мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве. Он отказался от дачи показаний, но следствие установило, что именно этот мужчина приобрел в одном из магазинов города Москвы арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск соучастника продолжается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.