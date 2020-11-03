СК: предполагаемый убийца «колбасного короля» удерживал пенсионера

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела об убийстве предпринимателя в городе Истре установил иные факты преступной деятельности подозреваемого. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве», - отметила она.

По словам Врадий, для выяснения всех обстоятельств мужчина, находившийся вместе с пенсионером, доставлен в следственный отдел. В настоящее время следователи устанавливают его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям.

«У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в городе Москве и Московской области. Данная информация в настоящее время проверяется», - заявили в СК.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 ноября несколько человек в масках проникли в загородный дом 54-летнего бизнесмена, связали хозяина и его сожительницу. Женщине позднее удалось сбежать и вызвать полицию. Мужчина был застрелен из арбалета. По данным СМИ, жертвой стал «колбасный король» Владимир Маругов.

Позднее один из подозреваемых в преступлении был задержан. Им оказался мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве. Он отказался от дачи показаний, но следствие установило, что именно этот мужчина приобрел в одном из магазинов города Москвы арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск соучастника продолжается.