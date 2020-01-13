СК обнаружил «вора в законе» в одной из колоний

Следственными органами Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении уроженца республики Татарстан. Его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.

По версии правоохранителей, 49-летний мужчина с 1998 года является криминальным авторитетом, имеет статус «вор в законе».

В 2009 году Верховный суд Татарстана приговорил подозреваемого к 20-ти годам лишения свободы за убийство двух человек в городе Нижнекамске. Преступление было совершено при помощи местного криминалитета с целью расширения своего преступного влияния в регионе. С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в колонии в Иркутской области.

Следователи полагают, что находясь в заключении мужчина распространяет и сохраняет преступные обычаи и используя свое влияние продолжает руководить преступной деятельность на территории Российской Федерации и Иркутской области. В настоящее время ведутся следственные действия с участием подозреваемого.