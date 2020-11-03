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Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене

Тамара Астапенкова
10:36 03.11.2020
Президент РФ подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом.
Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Австрии в связи с терактом в Вене
© Фото: Georges Schneider v, Globallookpress

Владимир Путин направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Австрийской Республики Себастиану Курцу с выражением соболезнований в связи с террористической акцией в Вене. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Глава Российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», - говорится в сообщении.

Владимир Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Российский глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

В понедельник вечером в Вене произошла серия нападений. Мужчины в масках и с оружием в руках стреляли по людям на улицах. По последним данным, погибли три человека, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Глава МВД Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали произошедшую атаку в Вене терактом.

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