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Ученые создали антитело для борьбы с ожирением

Анна Назайкина
10:42 03.11.2020
Однократная инъекция антитела дала эффект длительностью в 60 дней.
Ученые создали антитело для борьбы с ожирением
© Фото: Pexels.com

Ученым из США удалось создать антитело, при однократном введении которого ускоряется обмен веществ и происходит снижение веса. Экспериментальное антитело имеет действие гормона, который отвечает за обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.

В научном исследовании ученых приняли участие 60 человек с избыточным весом или ожирением. Они были поделены на две группе. Одной давали настоящий препарат, а другой - плацебо.

Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Оказалось, что однократное введение антитела в организм вызывает действие сроком в 60 дней. Ученые наблюдали у испытуемых снижение веса на 1,2 килограмма по сравнению с 0,28 килограмма в группе плацебо.

Участники исследования употребляли калорийно сбалансированную пищу, при этом ими было отмечено отторжение продуктов с высоким содержанием сахара, а через неделю после введения препарата снизилось потребление углеводов. Испытания антитела будут возобновлены, но уже на данный момент учеными была отмечена его способность менять пищевые привычки, а также бороться с метаболической дисфункцией у людей с ожирением.

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