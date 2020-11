Ученые создали антитело для борьбы с ожирением

Ученым из США удалось создать антитело, при однократном введении которого ускоряется обмен веществ и происходит снижение веса. Экспериментальное антитело имеет действие гормона, который отвечает за обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.

В научном исследовании ученых приняли участие 60 человек с избыточным весом или ожирением. Они были поделены на две группе. Одной давали настоящий препарат, а другой - плацебо.

Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Оказалось, что однократное введение антитела в организм вызывает действие сроком в 60 дней. Ученые наблюдали у испытуемых снижение веса на 1,2 килограмма по сравнению с 0,28 килограмма в группе плацебо.

Участники исследования употребляли калорийно сбалансированную пищу, при этом ими было отмечено отторжение продуктов с высоким содержанием сахара, а через неделю после введения препарата снизилось потребление углеводов. Испытания антитела будут возобновлены, но уже на данный момент учеными была отмечена его способность менять пищевые привычки, а также бороться с метаболической дисфункцией у людей с ожирением.