ДТП на Садовом: первые кадры с места массового столкновения в Москве

В центре Москвы на улице Садовая-Черногрязская, дом 4, в районе метро «Красные Ворота» столкнулись восемь легковых машин. Телеканал «Звезда» публикует видео с места аварии. На кадрах можно увидеть искореженные машины, в том числе автомобили такси, а также работающих сотрудников ГИБДД и ЦОДД.

Ранее сообщалось, что в массовом столкновении на Садовом кольце пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

На месте ДТП перекрыты две полосы движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.