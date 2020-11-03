ДТП на Садовом: первые кадры с места массового столкновения в Москве
По предварительной информации, в аварии пострадали четыре человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В центре Москвы на улице Садовая-Черногрязская, дом 4, в районе метро «Красные Ворота» столкнулись восемь легковых машин. Телеканал «Звезда» публикует видео с места аварии. На кадрах можно увидеть искореженные машины, в том числе автомобили такси, а также работающих сотрудников ГИБДД и ЦОДД.
Ранее сообщалось, что в массовом столкновении на Садовом кольце пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.
На месте ДТП перекрыты две полосы движения. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.