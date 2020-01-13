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«Открыл дорогу в кино»: исполнитель роли Сыроежкина о работе с Бромбергом

Наталия Майорова
10:29 13.01.2020
Торсуев в комментарии «Звезде» подчеркнул, что снимать детское кино - это великое искусство, которое подвластно не всем большим режиссерам.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Интеллигентный и демократичный человек, всегда открытый к диалогу - таким запомнился режиссер Константин Бромберг актеру Юрию Торсуеву, который сыграл роль Сергея Сыроежкина в любимом многими советском фильме «Приключения Электроника».

Торсуев в комментарии «Звезде» подчеркнул, что снимать детское кино - это великое искусство, которое подвластно не всем большим режиссерам.

«Можно сказать, он открыл дорогу в кино… Интеллигентнейший человек. Очень демократичный. Всегда был готов к диалогу. Всегда прислушивался, мы с ним все обсуждали: если что-то не получается, что-то не идет… Всегда можно было сказать», - отметил актер.

О смерти Бромберга сообщил сценарист Михаил Идов. Он подчеркнул, что режиссера не стало два дня назад.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Широкую известность он приобрел благодаря работе в художественном кинематографе. Дебютом Бромберга стала короткометражная картина «Длинный день Кольки Павлюкова».

Детский фильм «Приключения Электроника» вышел на экраны в 1980-м году, а спустя два года на Центральном телевидении впервые показали музыкально-комедийную киносказку «Чародеи».

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