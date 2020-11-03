В Госдуме допустили возможным обсуждение перехода на сокращенную рабочую неделю после пандемии

К обсуждению вопроса перехода на четырехдневную рабочую неделю можно вернуться после окончания пандемии коронавируса. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Для того чтобы говорить о сокращенной рабочей неделе, мне кажется, надо сначала пережить этот кризис пандемийный. Он все равно не вечный. И уже после этого можно вернуться к этому вопросу», - приводит слова депутата агентство «Москва».

Вострецов добавил, что будущее за сокращением рабочей недели. Но при этом не должны упасть доходы и качество жизни россиян. Он считает, что четырехдневная рабочая неделя может привести к повышению производительности труда.

«Человек для этого и совершает научно-технические прогрессы, использует роботизацию, информационные технологии, для того чтобы высвободить физический труд и человек мог больше времени уделять себе, развитию себя как человека, как личности», - считает депутат.

Напомним, что летом прошлого года Дмитрий Медведев анонсировал возможные изменения в трудовом законодательстве и переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, такой переход возможен только при сохранении заработной платы и должен сопровождаться ростом производительности труда.