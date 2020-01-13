В Ленинградской области столкнулись пассажирский автобус и восемь автомобилей: видео

В Ленинградской области 13 января на участке федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков в Гатчинском районе произошли сразу три ДТП. В общей сложности столкнулись семь легковых автомобилей и рейсовый автобус.

Один из очевидцев массовой аварии опубликовал во «ВКонтакте» видео, на котором запечатлены разбросанные по обочине дороги автомобили. Голос за кадром сообщает, что на этом участке очень скользко и призывает водителей к осторожности.

«Около 06.40 – 06.57 утра произошли сразу три ДТП. Есть пострадавший в автомобиле Volvo. Его состояние средней тяжести, он госпитализирован», - сообщили «Звезде» в ГИБДД по Ленинградской области.

Известно, что в ДТП с участием рейсового автобуса пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, сотрудники ГИБДД, а также сотрудники организации, отвечающие за дорожное покрытие. Причины ДТП устанавливаются правоохранительными органами.