СМИ: в Шереметьево проверяют радиоактивную сумку

Сумку с повышенным радиационном фоном обнаружили в московском аэропорту Шереметьево во время сортировки багажа. Сейчас ее проверяют сотрудники экстренных служб, сообщает РИА Новости.

Во время сортировки багажа было зафиксировано изменение радиационного фона в одной из сумок, после чего ее переместили в специализированное помещение.

«Угрозы персоналу, пассажирам и багажу нет», – сказал агентству представитель экстренных служб.

Он добавил, что аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не проводится. Специалисты уже связались с ФГУП «Радон» для возможного изъятия и утилизации сумки при подтверждении изменения радиационного фона.