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В Чечне задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

09:52 30.11.2020
В Чечне задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Чечне задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба, замешанных в убийстве 15 российских военнослужащих в 1999 году.

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