В Чечне задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Чечне задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба, замешанных в убийстве 15 российских военнослужащих в 1999 году.
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В Чечне задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Чечне задержали двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба, замешанных в убийстве 15 российских военнослужащих в 1999 году.
В ДPУГИХ CMИ
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