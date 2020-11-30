Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минтруде прокомментировали информацию о проверке дополнительных доходов пенсионеров

Анна Касаткина
09:40 30.11.2020
Ранее появились сведения, что с помощью таких проверок хотят исключить переплаты и недполаты пенсий.
В Минтруде прокомментировали информацию о проверке дополнительных доходов пенсионеров
© Фото: Sabine van Erp, Pixabay

Пенсионеров не станут проверять на наличие дополнительных источников дохода в 2021 году. Появившуюся в СМИ информацию опровергла член Общественного совета Минтруда Наталья Починок.

По ее словам, подобных ревизий не планируют ни министерство, ни Пенсионный фонд.

Починок пояснила, что дополнительные доходы и пенсия между собой не связаны. Региональные и федеральные доплаты полагаются пенсионерам с маленькой пенсией по итогам трудовой деятельности – это обычная практика ПФР и дополнительных проверок в этой сфере не требуется, отметила она.

Никакие дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости, учитываться не будут, сообщает «АиФ».

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что проверки на предмет дополнительных доходов у пенсионеров предназначены для выявления переплат и недоплат. Так, по ее словам, они должны были затронуть граждан, проживающих в северных регионах и за границей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:05 В стране и мире
СМИ: в Шереметьево проверяют радиоактивную сумку
08:30 В стране и мире
Видео
В ГИБДД рассказали о принципе изменения теоретической части экзамена на права
06:25 Армия
Видео
Сквозь десятки часовых поясов: как прошел географический диктант при участии Шойгу
05:49 В стране и мире
Видео
Трамп пожелал выздоровления Байдену, сломавшему стопу при игре с собакой
05:05 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре назвали главные правила перед сдачей ПЦР-теста
Популярное
Популярное
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Видео
Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка
Видео
Жителям Норильска пришлось вручную прокладывать дорогу для авто после метели: видео
Видео
Видео из переноски: хозяева показали, как обращаются с животными в аэропорту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.