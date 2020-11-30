В Минтруде прокомментировали информацию о проверке дополнительных доходов пенсионеров

Пенсионеров не станут проверять на наличие дополнительных источников дохода в 2021 году. Появившуюся в СМИ информацию опровергла член Общественного совета Минтруда Наталья Починок.

По ее словам, подобных ревизий не планируют ни министерство, ни Пенсионный фонд.

Починок пояснила, что дополнительные доходы и пенсия между собой не связаны. Региональные и федеральные доплаты полагаются пенсионерам с маленькой пенсией по итогам трудовой деятельности – это обычная практика ПФР и дополнительных проверок в этой сфере не требуется, отметила она.

Никакие дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости, учитываться не будут, сообщает «АиФ».

Ранее доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что проверки на предмет дополнительных доходов у пенсионеров предназначены для выявления переплат и недоплат. Так, по ее словам, они должны были затронуть граждан, проживающих в северных регионах и за границей.