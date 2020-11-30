Мишустин установил сроки утверждения графиков реформирования институтов развития

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 4 декабря текущего года представить графики реформирования институтов развития.

Вице-премьеру Дмитрию Григоренко поручено обеспечить рассмотрение и утверждение «дорожных карт» на заседаниях межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития в срок до 25 декабря, сказано на сайте кабмина.

Еще 23 ноября Мишустин отметил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента. По его словам, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.

В состав группы также вошли замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко и Ольга Чепурина, замминистра финансов Алексей Моисеев и замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко.