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СМИ: украинское лобби помогало США разрабатывать санкции против «Северного потока-2»

Виктория Ивашечкина
09:10 30.11.2020
По информации американского издания, граждане Украины в 2016 году направляли письма госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину.
СМИ: украинское лобби помогало США разрабатывать санкции против «Северного потока-2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, globallookpress

Американские СМИ пишут, что украинские лоббисты принимали участие в разработке ограничительных мер против газопровода «Северный поток-2»..

По информации WSJ, речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления «Нафтогаза Украины» и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Издание подчеркивает, что именно они на протяжении четырех лет работали в США.

СМИ отмечает, что в 2016 году Гламаздин и Харченко направили письма госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину. Однако те на них так и не ответили. В результате знакомый одного из украинцев в США свел его с Даниэлем Вайдичем, лоббистом, который работал в комитете сената по международным отношениям.

Издание добавляет, что в 2018 году Гламаздин и Харченко привлекли аналитические центры к поиску уязвимостей в проекте, и им это якобы удалось.

В WSJ указывается, что в Москве ранее рассказали, что в РФ нет судов, которые могли бы прокладывать трубы необходимого диаметра на требуемой глубине. Однако Дания запрещает судам становиться на якорь в некоторых районах Балтийского моря из-за опасности подрыва неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны.

Тогда Россия заключила соглашение со Швейцарией, чье судна могли прокладывать трубы, не становясь на якорь. Далее украинские коллеги решили обратиться в конгресс и установили при помощи Вайдича контакт с сенатором Тедом Крузом. Политик помог привлечь к разработке санкций против «Северного потока-2» его коллегу Жанну Шахин.

Ранее СМИ сообщили, что правительство США намерено ввести новые санкции по отношению к страховым и сертификационным компаниям, которые сотрудничают с российскими судами при завершении строительства газопровода «Северный поток - 2».

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