Врачи заявили о нарушениях памяти и внимания у переболевших COVID-19

В России растет число пациентов с нарушениями памяти и концентрации внимания после перенесенного коронавируса. Подобные последствия могут быть вызваны сразу рядом причин, говорят врачи-неврологи.

О том, что количество подобных жалоб увеличивается, сообщил невролог, главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

По его словам, такие последствия могут быть связаны с психосоматическими составляющими, такими как страх и стресс. Они увеличивают риск проблем с сосудами и могут привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой ишемии, отметил Комаров.

«Второй момент – само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», – добавил он в беседе с РБК.

Кроме того, Комаров подчеркнул, что к патологиям нервной системы может приводить и нарушение функций легких, развивающееся при COVID-19. Ослабленные легкие не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом, сказал врач.