Долгожданное возвращение: кадры прибытия в Степанакерт колонны беженцев
Колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Очередная колонна автобусов с беженцами прибыла в Нагорный Карабах. Домой с территории Армении вернулось 1699 человек.
Колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции. Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.
Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 23 тысяч беженцев.