Долгожданное возвращение: кадры прибытия в Степанакерт колонны беженцев

Очередная колонна автобусов с беженцами прибыла в Нагорный Карабах. Домой с территории Армении вернулось 1699 человек.

Колонну сопровождали патрули российского миротворческого контингента и военной полиции. Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 23 тысяч беженцев.